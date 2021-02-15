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15 февраля 2021, 15:27

Ученые признали британский штамм коронавируса смертоноснее других

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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые заявили, что британский штамм коронавируса более опасный и смертоносный по сравнению с другими вариантами вируса, сообщает издание MedPage Today со ссылкой на данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Согласно исследованиям, британский штамм на 30-70% смертоноснее других. "Как показывают анализы, вполне вероятно, что заражение штаммом B.1.1.7 связано с более высоким риском госпитализации и смерти по сравнению с инфицированием другим штаммом коронавируса", - заключили специалисты.

Еще в январе Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании представила первоначальные данные, предполагающие, что случаи заражения штаммом B.1.1.7 были опаснее. Однако потребовались более подробные исследования для доказательства.-0-

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