Ученые рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый российский препарат против ВИЧ будет действовать по принципу вакцины и вероятно сможет полностью излечивать от вируса, сообщает "МИР24" со ссылкой на руководителя Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Германа Шипулина.

Он отметил, что эффективностью антител можно управлять искусственно. На этом и основано действие российского препарата. По словам Шипулина, если антитела плодить с одновременной миостимуляцией клеточного деления, то вполне возможно полное излечение от ВИЧ.

В настоящее время ученые исследуют два способа доставки таких антител в организм: с помощью генной инженерии и уколами с коктейлем антител.-0-