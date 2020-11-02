Ученые рассказали, сколько могут сохраняться антитела к коронавирусу

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев. К таким выводам пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк). Их исследование опубликованно в журнале Science, сообщает ТАСС.

Всего в исследовании приняли участие более 30 тыс. человек. Уточняется, что антитела могут сохраняться в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью газете "Известия" сообщил, что гуморальный иммунитет может пропасть через три-пять месяцев у переболевших коронавирусной инфекцией, что означает высокий риск повторного заражения.

Основной функцией гуморального (антительного) иммунитета является защита от внедрения, размножения и распространения в организме генетически чужеродного материала (бактерий, вирусов и т.д.). Во время заболевания формируется также клеточный иммунитет, в котором антитела не участвуют.-0-