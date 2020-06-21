Ученые разработали методику определения предрасположенности к диабету у детей

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские медики разработали методику, которая позволяет выявить признаки возможного развития диабета второго типа еще в детском возрасте. Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала Diabetes Care, сообщает ТАСС.

Ученые из Бристольского университета исследовали пробы крови у детей различного возраста, взятые в 1990-е годы, и сравнивали с их нынешним состоянием. Всего в исследовании участвовали около 4 тыс. детей и подростков. Никто из участников исследования на тот момент не был болен диабетом второго типа, не страдал какими-либо другими хроническими заболеваниями. Каждый анализ крови изучался на возможные изменения в структуре генов, которые предшествовали, по истечении десятилетий, возникновению признаков диабета.

"Нам хорошо известно, что диабет, как ангина, не проявляется за одну ночь, - отмечает ведущий автор исследования генетик Джошуа Белл. - Но нам мало известно, на каком этапе появляются в организме человека первые маркеры этого заболевания". Взятые пробы у детей поколения 1990-х годов позволили через 30 лет изучить их генные составляющие заболевания во взрослом возрасте.

"Полученные данные свидетельствуют, что мы приближаемся к открытию биологических причин возникновения заболевания, которое принято относить к издержкам цивилизации. И чем раньше мы определимся с маркерами болезни, тем эффективнее и продуктивнее будет лечение. Наша задача - как можно раньше оказать помощь больным", - подчеркивает ученый.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 420 млн человек живут с диабетом. Этот недуг - седьмая из наиболее распространенных причин смертности.

Диабет - хроническое заболевание эндокринной системы, возникающее, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Выделяют несколько типов этого заболевания. Первый тип - инсулинозависимый, когда для жизни человеку необходимо делать инъекции этого гормона. Эта разновидность болезни проявляется в детском возрасте, предотвратить ее нельзя. При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Именно этот вид диагностируется у 90% пациентов. По данным ВОЗ, ранее он наблюдался только у взрослых, но теперь выявляется и у детей. По статистике Международной диабетической федерации, каждый второй больной не знает о своем заболевании. Эффективной профилактикой являются здоровое питание, отказ от курения и регулярные физические нагрузки.-0-