Ученые разработали новую технику для лечения диабета

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые разработали новую технику имплантации островковых клеток поджелудочной железы под кожу подопытным животным, которым было смоделировано развитие диабета первого типа, сообщает ТАСС, ссылаясь на специализированное издание Nature Metabolism.

Ранее ученые пытались трансплантировать клетки поджелудочной железы непосредственно в ткани печени лабораторных животных, но клетки долго не жили после имплантации.

"Наши ученые модернизировали механизм имплантации островковых клеток поджелудочной железы, поскольку до внедрения нашего метода эти клетки быстро погибали, чаще всего из-за воспалительных процессов", - рассказал соавтор исследования, научный сотрудник Пенсильванского университета Агарвал Дивиаш.

Учитывая негативный опыта предшественников, ученые разработали коллагеновую капсулу, в которую помещали клетки островков перед имплантацией.

Ученые не исключают, что после завершения эксперимента над лабораторными животными перенесут исследования в клинику, "где станет ясно, поможет ли данный метод имплантации клеток поджелудочной железы преодолеть возможный иммунный ответ человека".-0-