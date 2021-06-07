Ученые США нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, говорится в статье доктора Стивена Куэй и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, сообщают РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в газете The Wall Street Journal.

Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал, что вставку сделали в лаборатории. В природе CGG-CGG встречается крайне редко. Как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По их словам, в этом случае новый коронавирус просто не мог сам ее получить. "Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в этом случае не работает", - считают ученые.

Таким образом, сторонники зоонозного происхождения (о том, что патоген перешел к человеку от животного) должны объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность - двойную CGG, говорится в статье. "Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" - задаются вопросом Куэй и Мюллер.

Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии - по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.

По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный: он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким - смоделировать его естественную эволюцию и выращивать на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы. "Присутствие в CoV-2 последовательности CGG - убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", - подытожили ученые.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты специально разработали SARS-CoV-2, а затем попытались замести следы. По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый "шип". Характерный признак подобной манипуляции - ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. По словам британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.-0-