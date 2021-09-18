Ученые США предупредили о новой опасности эволюционировавшего коронавируса

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Такую информацию сообщает МИР 24.

Авторы исследования изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

Исследователи просили добровольцев с COVID-19 трижды повторять алфавит. В итоге удалось установить, что инфицированные альфа-штаммом люди выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был уханьский вариант вируса.

По мнению исследователей, медицинские маски способны снизить риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.-0-