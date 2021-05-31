Ученые связали глобальное потепление с 37% смертей от аномально жаркой погоды

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатологи выяснили, что глобальное потепление связано примерно с 37% случаев гибели людей от тепловых ударов и прочих проявлений аномально жаркой погоды. Такое сообщение пресс-службы Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) публикует ТАСС.

"Мы ожидаем, что эта доля будет продолжать расти в будущем, если человечество не приспособится к подобным условиям или не остановит глобальное потепление. За последние годы средние температуры на Земле выросли лишь на градус Цельсия, что относительно мало по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем, если объемы выбросов продолжат расти", - заявила научный сотрудник Бернского университета (Швейцария) Ана Виседо-Кабрера, чьи слова приводит пресс-служба LSHTM.

Одно из главных последствий глобального потепления - так называемые экстремальные погодные явления. Под этим словом ученые понимают периоды аномально высоких температур зимой, волны жары летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой.

По прогнозам ученых, частота подобных явлений в будущем будет только расти, и они будут затрагивать все больше регионов Земли. Как считают медики, это приведет к резкому увеличению смертности - каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.-0-