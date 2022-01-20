Ученые: тяжелая форма ковида чаще развивается у курильщиков

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии заявили, что курильщики более уязвимы перед тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на NHK.

Как отмечают исследователи, риск такого развития событий у курильщиков в 1,5-2 раза выше. При этом подключение к аппарату ИВЛ чаще требуется женщинам, у которых есть пристрастие к табаку, нежели мужчинам.

Ученые проанализировали данные около 18 тыс. пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 80 лет.

Как отмечают эксперты, из-за курения поражаются сердце и легкие, возникают хронические заболевания. В связи с этим пациенты более уязвимы перед инфекциями и вирусами.-0-