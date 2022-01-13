Ученые установили возраст древнейших останков Homo sapiens из Эфиопии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Кембриджского университета установили более точный возраст древнейших останков человека из формации Омо-Кибиш, найденных в Эфиопии. Группа исследователей, которой руководил профессор Клайв Оппенгеймер, пришла к выводу, что обнаруженные там окаменелости существенно старше, чем считалось до сих пор. Ранее предполагалось, что им 197 тыс. лет, а оказалось – 233 тыс. Такую информацию сообщает "МИР24".

Специалисты порядка четырех лет собирали данные обо всех извержениях вулканов, которые происходили в позднем среднем плейстоцене в Эфиопском рифте. Они обратили внимание не только на возраст вулканитов, но и на геохимические характеристики, которые позволили определить принадлежность пород к тому или иному извержению. В итоге ученые смогли точно датировать слои вулканического пепла, которые находятся непосредственно выше и ниже отложений, где и нашли окаменелости.

Отмечается, что они были обнаружены в последовательности под толстым слоем вулканического пепла, который никому не удавалось датировать с помощью радиометрических методов, потому что пепел был слишком мелкозернистый, – приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи Селин Видаль. – Общепринятый возраст окаменелостей Омо составляет менее 200 000 лет, но вокруг этой даты было много неопределенности.

Собранные образцы тефры – сцементированного вулканического пепла – и пемзы исследователи измельчили до субмиллиметрового размера, чтобы изучить их геохимические особенности.

Геохимический анализ указал на то, что толстый слой вулканического пепла, непосредственно перекрывающий отложения, вмещающие окаменелости, связан с извержением вулкана Шала, которое произошло 230 тысяч лет назад, а сами отложения – на несколько тысяч лет старше.-0-