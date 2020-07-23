Ученые в США выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC), сообщает ТАСС.

По словам руководителя исследования профессора медицины в Колумбийском университете Дэвида Хо, пациенты в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию. Эти антитела могут быть воспроизведены в виде лекарства фармацевтическими компаниями. Препарат можно будет применять для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для профилактики заболевания, в том числе у пожилых людей.

При этом ученые уточняют, что создание препарата на основе антител в среднем занимает меньше времени, чем вакцины или обычного лекарства. В настоящий момент эффективность антител подтверждена несколькими испытаниями на животных. В ближайшее время исследования продолжатся, чтобы впоследствии можно было провести тестирование на людях.-0-