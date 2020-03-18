Ученые выяснили, как иммунная система борется с коронавирусом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийским ученым из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне удалось выяснить, как иммунная система человека борется с коронавирусом, сообщает ВВС.

Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Nature Medicine, показывают, что механизм преодоления новой вирусной инфекции человеческим организмом практически не отличается от борьбы с обычным гриппом.

В исследованиях принимали участие добровольцы, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в легкой форме. Среди них была 47-летняя женщина из Уханя, которая выздоровела через 14 дней. За три дня до того, как женщина пошла на поправку, в ее крови были замечены иммунные клетки. Примерно в это же время, незадолго до выздоровления, те же клетки появляются и в крови болеющих обычным гриппом.

"Мы впервые по-настоящему поняли, как наша иммунная система борется с новым коронавирусом", - говорит соавтор исследования, профессор Кэтрин Кедзирска.

Ученые поясняют, что выздоровление большинства людей, заразившихся COVID-19, свидетельствует о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять вирусу. Главным остается вопрос, почему в некоторых случаях иммунная система слабее реагирует на источник болезни. Кэтрин Кедзирска отмечает, что исследования реакции иммунной системы на коронавирус помогут пролить свет на этот вопрос.

В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что открытие ученых может ускорить разработку вакцины и потенциальных лекарств для лечения коронавируса.-0-