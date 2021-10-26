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26 октября 2021, 15:23

Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей и подростков

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Германии определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков, сообщают РИА Новости.

Немецкие ученые обработали информацию по 38 млн человек, что составляет 45% населения Германии. Из них отобрали 157 тыс. человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года, - 145184 взрослых и 11950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после постановки диагноза.

Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162% выше, чем у детей и подростков, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой - всего 41%.

Исследователи отмечают, что у детей по сравнению со взрослыми акцент проявлений постковидного синдрома смещен в сторону проблем с психическим здоровьем. Если у взрослых постковидный синдром чаще проявляется в форме дыхательной недостаточности, выпадения волос, общего недомогания, потери вкусовых ощущений и головной боли, то у детей более распространены такие симптомы, как стойкая усталость, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.

По мнению авторов, это указывает на необходимость разработки специальных рекомендаций для врачей и психологов по работе с детьми, перенесшими коронавирусную инфекцию.

Исследователи также отмечают, что это самое масштабное на сегодняшний день исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.-0-

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