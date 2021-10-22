Ученые выяснили, почему африканские слоны стали рождаться без бивней

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Принстонского университета выяснили, почему африканские слоны стали рождаться без бивней. Биологи изучили, какой генетический механизм стоит за процессом утраты. Такую информацию сообщает "МИР24".

Стремительные эволюционные изменения начали происходить в 1977-1992 годах, когда велось интенсивное браконьерство ради слоновой кости. В это время в Мозамбике шла гражданская война. Во время военного конфликта обе стороны зависели от продаж добытых костей, так как для боевых действий были нужны деньги.

И это сократило популяцию слонов примерно на 90%. Именно из-за повального уничтожения животных, считают, исследователи, многие самки современных слонов уже с рождения не имеют бивней, так как это повышало их шансы выжить в прошлом.

Эксперты также изучили геном слонов. Благодаря этому удалось выявить несколько генов, которые могут быть ответственны за это, включая ген AMELX. К слову, у людей данный ген связан с подавлением роста боковых резцов, которые соответствуют слоновьим бивням.-0-