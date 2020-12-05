Ученые выявили новые мутации коронавируса

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из США обнаружили мутации коронавируса, которые помогают ему избегать связывания антителами. Антитела в настоящее время становятся основным средством борьбы с заболеванием. Такие выводы ученых Центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хатчинсона, были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

"Составленные карты позволяют оценить, насколько ускользающие мутации представлены в настоящее время при распространении SARS-CoV-2. По состоянию на середину ноября мы нашли существенное число мутаций вируса в человеке, которые ускользнули от одного или нескольких антител. Одна из них связана со вспышкой заражений у норок в Нидерландах и Дании, другая заметна в Шотландии и Ирландии", - говорится в статье.

Уточняется, что изучались мутации шиповидного белка коронавируса и RBD, его ключевой части. Его вирус использует для внедрения в клетки. При этом мутации маскируют вирус от антител.

Ранее другая научная группа американских молекулярных биологов обнаружила неожиданно большую роль клеточного иммунитета в защите от COVID-19, выяснив, что даже низкие концентрации антител защищали подопытных макак от заражения коронавирусом при высоком уровне активности определенных подвидов Т-клеток.-0-