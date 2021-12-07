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07 декабря 2021, 23:45

Ученые выявили способствующие высокой смертности от COVID-19 болезни

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. Такую информацию сообщает "МИР24" со ссылкой на опубликованные в Journal of Molecular Psychiatry данные исследования Манчестерского университета.

"У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых психических заболеваний. Вероятность смерти от COVID-19 была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьезным депрессивным расстройством", – отмечается в публикации.

Помимо этого, люди с психотическими или биполярными расстройствами чаще попадали в больницу – 35,8% и 37,3% соответственно против 16,6% у людей без тяжелых заболеваний психики. При этом количество летальных исходов среди госпитализированных людей с психотическими расстройствами достигало 52,6% по сравнению с 37,5% среди тех, кто таковых не имел.

За основу исследования были взяты данные британского Биобанка – это крупнейшая биомедицинская база данных страны и исследовательский ресурс, содержащий информацию о здоровье и образе жизни 500 тыс. участников-добровольцев из Великобритании.

Отслеживание участников эксперимента проводилось с 31 января 2020 года по 28 февраля 2021 года, в общей сложности COVID-19 был выявлен у 16 282 человек, 2 885 из которых были госпитализированы, а 1 081 скончался.

Авторы исследования указывают: несмотря на то, что в настоящее время большая часть участников Биобанка старше 65 лет и на 95% белые, полученные результаты являются важными для общественного здравоохранения.-0-

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