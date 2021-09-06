Ученые заявили о риске распространения лихорадки Западного Нила на юге России

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение ближайших двух месяцев югу европейской части России грозит существенное увеличение численности комаров, способных переносить лихорадку Западного Нила. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ (ВНИИ ГОЧС), сообщает газета "Известия".

"Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в сентябре-октябре текущего года на юге европейской части Российской Федерации из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова, это природно-очаговое инфекционное заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а в худшем случае приводит к его гибели. Он уточнил, что смертность от лихорадки Западного Нила составляет до 14%. В частности, в 2010 году в результате вспышки инфекции только на территории Волгоградской области было выявлено 413 случаев заражения людей, добавил специалист.

Ранее, 30 августа, о комарах - переносчиках лихорадки Западного Нила предупредил Роспотребнадзор. Как уточнило ведомство, в России заболеваемость этой инфекцией регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев - в регионах Южного федерального округа.

Ведущий научный сотрудник ПМГМУ им. И.М.Сеченова Людмила Ганушкина объяснила процесс развития лихорадки Западного Нила. По ее словам, болезнь распространяется благодаря птицам, которые переносят вирус в более холодные районы, а затем комары пьют у них кровь и распространяют заразу среди людей.

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев заявил, что на территории России могут встречаться лишь единичные случаи заболевания, которые не влияют на эпидемиологическую ситуацию в целом.-0-