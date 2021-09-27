Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии, сообщает РИА Новости.

Исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских государств, а также США и Чили.

Как сообщают ученые, коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах. Так, например, в США среди мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7 года.

"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", - отметили авторы исследования.-0-