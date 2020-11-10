Ученые заявили о создании вакцины от COVID-19 с эффективностью 90%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение вакцины от коронавируса, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer, снижает риск заболеть COVID-19 на 90%. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, обнародованном в Майнце и Нью-Йорке, со ссылкой на результаты клинических тестов препарата BNT162b2, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины не было обнаружено в ходе исследований, в третьей фазе которых приняли участие 43 538 пациентов в различных странах. Половине из них был введен антиген, а вторая половина получила плацебо.

Данные были собраны независимым Комитетом по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC), который сообщил об отсутствии серьезных проблем с безопасностью и рекомендовал продолжить исследование.

BioNTech и Pfizer планируют на следующей неделе подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата.

Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она назвала планы компаний зарегистрировать вакцину от коронавируса отличной новостью, заявив о намерении подписать с ними контракт.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан приветствовал заявление фармацевтических компаний о планах подать в США заявку на допуск вакцины от коронавируса. Он рад, что именно немецкая компания добилась успеха в создании препарата, заявил Шпан. Одновременно глава германского Минздрава подчеркнул, что правительство ФРГ не хотело бы давать ложных обещаний и надеется, что вакцина будет доступна в первом квартале 2021 года.-0-