Ученые заявили о возможном исчезновении некоторых стран в Тихом океане из-за глобального потепления

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения климата могут привести к исчезновению ряда стран, предупредили ученые. Речь идет в первую очередь об островных государствах Тихого океана, сообщает "МИР 24" со ссылкой на The Guardian.

Недавно эксперты ООН опубликовали доклад, где заявили, что мир нагревается гораздо быстрее предыдущих оценок. Повышение температуры ведет к росту уровня моря. Острова уже начали испытывать на себе последствия этих процессов, а в дальнейшем ситуация может усугубиться.

По данным исследования, вскоре средняя температура на планете может подняться на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, что приведет к повышению уровня моря на 0,5 м. Увеличение на 2 градуса грозит ростом уже на 3 м.

Каждые дополнительные 0,5 градуса глобального потепления увеличивают интенсивность и частоту тепловых волн, обильных осадков, засух и экстремальных погодных явлений. Если раньше разрушительные природные катаклизмы происходили раз в 50-100 лет, то теперь - раз в десятилетие.

Тихоокеанский регион производит крайне мало опасных выбросов: всего 0,23% от общего объема. Но он одним из первых столкнулся с последствиями глобального потепления. "Повышение уровня моря означает, что значительная часть таких мест, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова, просто станет непригодной для жизни", - отметил глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле.-0-