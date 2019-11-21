Ученые запатентовали устройство, способное превратить пластик в битум или бензин

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые нашли способ переработки всех существующих видов пластика. Об этом сообщает The Hill .

Австрийский ученый Лен Хамфрис и профессор Сиднейского университета Томас Машмеер разработали и запатентовали устройство, способное утилизировать тот пластик, который до сих пор считался неперерабатываемым.

По словам ученых, их устройство превращает пластик в "жидкости и химические вещества, из которых они получены".Продукты переработки также могут быть преобразованы в битум, бензин или разные виды пластика.

Ученые назвали свой прибор "каталитический гидротермальный реактор". Он не требует разделения пластмасс по типу и цвету и может перерабатывать все - от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.-0-