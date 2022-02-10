Ученым впервые в мире удалось создать имплантат человеческого спинного мозга

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые смогли создать имплантат человеческого спинного мозга. Об этом сообщает "МИР24".

Такое открытие смогли сделать исследователи из Тель-Авивского университета (Центр регенеративной биотехнологии Сагол). Для опытов они взяли у пациента небольшое количество жировой ткани из живота. Затем с помощью генной инженерии клетки перепрограммировали, так получился материал, схожий со стволовыми эмбриональными клетками.

Исследователи считают, что с помощью открытия можно будет лечить паралич. Пока имплантат испытали на больных грызунах. В 80% случаев у подопытных мышей была восстановлена способность ходить. В дальнейшем исследователи намерены провести клинические испытания на людях.-0-