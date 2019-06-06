УЕФА наградил Бакинский Олимпийский стадион

Бакинский Олимпийский стадион, который начал свою деятельность в 2015 году и каждый год принимает минимум один международный турнир, был награжден со стороны УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу стадиона.

Бакинский Олимпийский стадион был введен в список элитных стадионов УЕФА, в которых есть такие известные на весь мир стадионы, как "Аллианц Арена", "Aviva Stadium", "Камп Ноу" и "Сантьяго Бернабеу".

29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу "Челси". Таким образом, "Челси" стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

Бакинский олимпийский стадион, число зрительских мест в котором в связи с финальным матчем было доведено до 70 тыс, обновил 20-летний рекорд в истории Лиги Европы УЕФА. По этому показателю Бакинский олимпийский стадион стал самой большой ареной среди стадионов, принимавших финальные матчи Лиги Европы УЕФА.

Отмечается, что стадион также примет три групповых матча и один четвертьфинал Чемпионата Европы 2020 года.-0-