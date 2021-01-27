УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро - это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин. Также отмечается, что решение о возможности проведения ЧЕ со зрителями примут в начале апреля.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Его планируется провести в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.-0-