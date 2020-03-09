УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престижный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом около $20 млн отменен из-за коронавируса. Об этом заявили организаторы соревнований.

Турнир в Индиан-Уэллсе традиционно открывает серию соревнований в США, следующим из которой должен стать турнир в Майами (24 марта - 4 апреля). Организаторы состязаний в Индиан-Уэллсе отмечают, что сейчас прорабатывается вопрос о проведении турнира в другие сроки.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с опасностью распространения коронавируса объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями согласно предматчевому протоколу. Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19. В ближайшие вторник и среду в Европе состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а в четверг пройдут встречи 1/16 финала Лиги Европы.-0-