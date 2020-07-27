Угнанный 30 лет назад Ferrari случайно нашли в канале Амстердама

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из каналов столицы Нидерландов Амстердама аквалангисты нашли автомобиль Ferrari Mondial 1987 года выпуска, который был угнан 30 лет назад, пишет The Drive.

Чтобы достать машину со дна, пришлось обращаться в Министерство обороны, располагающее необходимой техникой.

Правоохранители установили, что Ferrari был угнан 30 лет назад. Дело закрыли, а страховая компания выплатила владельцу ущерб. Понятно, что в транспортном средстве, пролежавшем 30 лет на дне, не осталось никаких улик, поэтому новое дело не возбуждали.

Отмечается, что амстердамцы, заинтересовавшись необычной находкой, предложили Ferrari Mondial не отправлять на металлолом, а погрузить в аквариум в местном зоопарке Артис в качестве декорации.-0-