Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Михаилу Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова - вдова, два сына и брат.

Как сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский, дело включает в себя пять томов.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице.-0-