Уголовное дело возбудили по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

Фото ТАСС
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщает газета "Известия".
Об этом заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК РФ", - цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.
По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.
Как сообщает ТАСС, на место крушения выехали следователи и криминалисты, а также первый замглавы управления Александр Перепелицын, выясняются причины случившегося.
Крушение самолета Ил-112В произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку около аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, экипаж погиб.-0-
Об этом заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК РФ", - цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.
По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.
Как сообщает ТАСС, на место крушения выехали следователи и криминалисты, а также первый замглавы управления Александр Перепелицын, выясняются причины случившегося.
Крушение самолета Ил-112В произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку около аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, экипаж погиб.-0-