Уголовное дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Михаил Ефремов, ставший 8 июня виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств. По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

"Во время расследования дела о ДТП установлен факт сбыта наркотиков неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ ", - сообщили в полиции.

Уголовное дело в отношении Ефремова по поручению прокурора Москвы Дениса Попова передано для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Попов взял на личный контроль расследование этого дела. Прокурор также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в крови Ефремова, помимо высокой дозы алкоголя, обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Действующая редакция УК РФ не разделяет алкогольное и наркотическое опьянение.-0-