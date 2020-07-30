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30 июля 2020, 13:02

Уголовное дело возбуждено по факту убийства рэпера Картрайта

Дом, где найдено тело мужчины. Фото ТАСС
Дом, где найдено тело мужчины. Фото ТАСС

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения в квартире в центре Петербурга останков предположительно украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в пресс-службе.

По информации СК РФ, установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело вышеуказанного мужчины. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что рэпер мог умереть от передозировки наркотиков. По предварительным данным, установленная следственными органами женщина обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад предположительно от передозировки наркотиков умер ее сожитель и она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. На данный момент эта версия проверяется следствием.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.-0-

В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпераВ квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.

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