Угроза наводнений объявлена на северо-востоке США из-за циклона "Ида"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза наводнений объявлена из-за тропического циклона "Ида" на северо-востоке США, в том числе в крупнейшем американском мегаполисе Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Национального центра по наблюдению за ураганами.

Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Вскоре он ослаб до тропического шторма.

На данный момент природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждают, что циклон сопровождается сильными осадками и грозит наводнениями.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в Нью-Йорке несколько часов идет ливень, сопровождающийся грозой. Телеканалы показывают кадры подтопленных улиц. Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части городской подземки. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на фоне "рекордных осадков и подтоплений" ввел в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации.

"Если вы живете в Нью-Йорке или его окрестностях, переждите бурю и без необходимости не выходите из дома", - отметила в Twitter губернатор штата Кэти Хокул.

По данным портала poweroutage.us, более 200 тыс. потребителей электроэнергии на северо-востоке США оказались обесточены.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Президент США Джо Байден завтра направится в Луизиану, чтобы оценить последствия урагана.-0-