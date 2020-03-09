Угроза пандемии COVID-19 стала очень реальной - ВОЗ

9 марта, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии COVID-19 увеличился и она стала реальной. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вместе с тем глава ВОЗ подчеркнул: болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран. Он отметил, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, ее все равно можно будет взять под контроль путем решительных мер. По его словам, "решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование". В частности, в Китае более 70% заболевших выздоровели и уже выписаны из больниц. КНР, продолжил глава ВОЗ, берет эпидемию под контроль. Он обратил внимание на снижение заболеваемости в Республике Корея и позитивно оценил "агрессивные меры" Италии по сдерживанию распространения вируса.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства осуществлять всеобъемлющую стратегию в борьбе с болезнью. По его словам, страны, в которых зафиксирована передача коронавируса, могут рассмотреть возможность закрытия школ, отмены массовых собраний и другие меры, снижающие риск заражения. Как сообщил гендиректор, ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует такие же поставки еще в 28. Лабораторное оборудование передано в 120 государств.

Гендиректор поблагодарил страны и фонды, выделившие ВОЗ средства на программу борьбы с коронавирусом. Всего на настоящий момент поступило $300 млн, сказал он.-0-