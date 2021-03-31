Угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется - Песков

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в стране сохраняется и говорить о полной победе над инфекцией преждевременно, сообщает ТАСС.

"Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько в администрации президента считают реальной угрозу третьей волны коронавируса.

Песков отметил, что созданный при правительстве штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса, в стране сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. При этом он подчеркнул, что статистика заболеваемости в РФ дает повод для осторожного оптимизма. Тем не менее пресс-секретарь главы государства считает необходимым сохранять действующие ограничения и рекомендации.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 545 095. Всего от инфекции умерли 98 850 пациентов.-0-