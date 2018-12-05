Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Новой Каледонии

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, из-за угрозы цунами объявлено предупреждение об эвакуации. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации Геологической службы США, эпицентр удара стихии находился в 153-и км к юго-востоку от города Тадин, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что у берегов Новой Каледонии и Вануату возможны волны цунами высотой от одного до трех метров, а на Фиджи - волны высотой до одного метра.

Жителям потенциально опасных регионов рекомендовано находиться в местах, расположенных на расстоянии не ближе 300 м от берега океана и не менее 12 м над уровнем моря.-0-