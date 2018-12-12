Угроза взрыва в штаб-квартире Facebook в Калифорнии не подтвердилась

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза о наличии взрывного устройства в штаб-квартире американской компании Facebook в городе Менло-Парк в штате Калифорния не подтвердилась. Об этом говорится в заявлении управления городской полиции, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке была проведена эвакуация после поступившей угрозы о заложенной бомбе. К месту происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и команды саперов, которые проверили здание.

Для безопасности эвакуация была проведена в еще нескольких зданиях компании. По итогам проверки подозрительных устройств обнаружено не было.

Всего в штаб-квартире Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, работают около 15 тыс. сотрудников. -0-