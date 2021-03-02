Угроза взрыва в здании Американской школы в Бухаресте не подтвердилась

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза взрыва в Американской международной школе в румынской столице оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Румынскую службу информации (РСИ, госбезопасность).

"Проверка в здании школы завершена, - отмечается в сообщении спецслужбы. - Угроза не подтвердилась".

После получения электронного письма с угрозой взрыва учащиеся и персонал были эвакуированы во вторник из Американской международной школы, находящейся на северной окраине Бухареста, движение транспорта в районе было ограничено. Саперы РСИ провели в здании проверку.

Прокуратура начала также расследование по подозрению в шантаже, так как автор письма, согласно информации прессы, потребовал сумму денег, "чтобы не взрывать школу".-0-