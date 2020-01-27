Угроза взрыва вернувшегося в Хабаровск самолета не подтвердилась

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты обследовали борт пассажирского самолета Хабаровск - Москва, вернувшегося в аэропорт после сообщения о минировании, и не нашли следов взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.
"Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе хабаровского аэропорта сообщили, что пассажиры вылетят в Москву ночью.
Как сообщалось, лайнер, направлявшийся из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" подал сигнал тревоги после часа полета. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.-0-