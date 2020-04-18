Ухань, где началась вспышка коронавируса, объявлен районом низкого риска

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Ухань объявлен районом низкого риска, таким образом в провинции Хубэй не осталось районов и городов со средним или высоким уровнем риска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как только в субботу было объявлено о нормализации ситуации в городе Ухань, все 76 городов и уездов Хубэя помечены зеленым цветом, что свидетельствует о полной безопасности.

Данный регион более двух месяцев находился в принудительной изоляции. Теперь же было восстановлено транспортное сообщение с другими провинциями Китая. При поддержке властей там быстро нормализуется экономическая ситуация. Однако некоторые ограничительные меры, регламентирующие поведение населения в общественных местах, продолжают действовать.

Согласно официальной статистике, в Хубэе за весь период эпидемии заразились коронавирусом более 68 тыс. человек.-0-