Украденная в Голландии картина Пикассо нашлась в Румынии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Голова арлекина" кисти Пабло Пикассо, шесть лет назад украденная из Роттердамской художественной галереи "Кюнстхал", нашлась в Румынии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых в субботу вечером в уезде Тулча была найдена картина Пикассо стоимостью около 800 тыс.евро", - сказано в заявлении ведомства.

Картину обнаружили двое граждан Нидерландов. 17 ноября они доставили ее в голландское посольство в Бухаресте. В настоящий момент устанавливается подлинность полотна.

Картину украли 16 октября 2012 года вместе с семью работами других художников - Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Суммарная стоимость украденных произведений оценивалась экспертами от 100 до 200 млн. евро.

В январе 2013 году по делу о краже были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых Ольга Догару призналась, что сожгла картины в своем доме, чтобы избавиться от улик. Позднее она отказалась от своих показаний. Ни одно из полотен до сих пор не было найдено.-0-