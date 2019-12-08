8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина договорилась с МВФ о трехлетней программе сотрудничества

. Таков итог телефонных переговоров президента этой страны Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, сообщает информагентство "Укринформ" со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский обсудил условия новой программы сотрудничества с фондом. Глава МВФ высоко оценила достигнутый за последние несколько месяцев прогресс в продвижении в Украине реформ. "Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 млрд специальных прав заимствования (SDR; около $5,5 млрд. - Прим. БЕЛТА) в рамках расширенного фонда МВФ. ", - отметила Кристалина Георгиева.

Как сообщал "Укринформ", в представительстве МВФ отметили, что дискуссии относительно новой программы МВФ, миссия которого посетила Украину 14-22 ноября, продлятся на следующих неделях.-0-