Украина готовится стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина работает над возможностью участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Об этом шла речь на совещании с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает УНН.

По поручению Владимира Зеленского офис президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывают вопрос приезда в Украину главы МОК. Андрей Ермак выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

На совещании также обсудили проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".-0-