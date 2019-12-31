Украина и Россия достигли соглашения по транзиту газа

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате переговоров между Украиной, Россией и Европейским союзом стороны подписали контракт по транзиту газа в Европу. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука сообщает УКРИНФОРМ.

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Контракт подписан на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб.м газа в первый год и по 40 млрд куб.м на следующие 4 года. "При этом фактические объемы могут быть выше ", - говорится в сообщении главы украинского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил заключение сделки. По его словам, Украина получит не менее $7 млрд за 5 лет действия соглашения.

Ранее "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. Оно будет действовать с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.-0-