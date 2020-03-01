Украина и Россия обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщил офис президента Украины на своей странице в Facebook, информирует БЕЛТА.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций. "Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Андрей Ермак сказал о намерении провести следующий этап обмена удерживаемыми лицами в марте.

Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года в Париже.-0-