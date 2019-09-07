Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось по формуле "35 на 35", сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

"Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось", - сказала Татьяна Москалькова. "35 человек с одной стороны и 35 человек - с другой", - добавила она.

Кремль приветствует состоявшийся обмен. "Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что позже будет список вернувшихся россиян.

Украинцев в аэропорту Борисполь встречал президент Владимир Зеленский. На сайте главы украинского государства уже опубликован список 35 освобожденных.

После встречи Владимир Зеленский заявил, что выполнен первый этап договоренностей с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, что первый этап выполнен. Должен подтвердить, что я как президент Украины и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности", - сказал Владимир Зеленский, слова которого приводит УКРИНФОРМ.

По словам президента Украины, договоренность, в частности, об освобождении украинских политзаключенных была достигнута во время его телефонного разговора с Владимиром Путиным 7 августа 2019 года.-0-