Украина и Турция создадут беспилотник нового поколения

20 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Совместное предприятие украинской госкомпании "Укрспецэкспорт" и ведущего турецкого производителя дронов Baykar Defence начнет производство ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения Akinci, сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Ударный БПЛА нового поколения разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь как для турецких, так и украинских вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Akinci принадлежит к новому тяжелому классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 м, способен поднять в воздух более 1 т вооружения и находиться в полете сутки.

Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения - от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Соглашение о создании совместного предприятия госкомпании "Укрспецэкспорта" и турецкого Baykar Defence в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий было подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.-0-