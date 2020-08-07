Украина из-за кризиса потеряла десятую часть внешней торговли

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине объем внешней торговли товарами в январе - июле 2020 года составил $55,480 млрд, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные таможенной статистики Украины приводит РБК-Украина.

Таким образом, снижение товарооборота в июне несколько ускорилось, поскольку за январь-июнь падение было на уровне 9%.

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт товаров из страны за первые семь месяцев 2020 года составил $26,632 млрд, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 13% до $28,848 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $2,216 млрд.

По прогнозу Национального банка Украины, из-за сужения внешнего спроса в 2020 году падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.-0-