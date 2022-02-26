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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может обсудить с Россией нейтральный статус "с внятным пакетом гарантий по безопасности", - заявил советник главы офиса Зеленского. Такую информацию сообщает ТАСС.
РИА Новости информирует , что советник главы офиса Зеленского сказал: "По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно."
Кроме того заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: "если Россия готова вернуться к переговорам, США готовы встретиться с российскими представителями".
Совет Безопасности ООН в третий раз за неделю приступил к обсуждению ситуации вокруг Украины.-0-