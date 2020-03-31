Украина не может позволить себе длительный карантин - Шмыгаль

31 марта, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Экономика Украины не выдержит длительного карантина, поэтому правительство страны в ближайшее время представит сценарий дальнейших ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телеканала ICTV.

"Мы очень хорошо понимаем, что у большинства населения страны нет финансовой подушки и нет возможности 2-3 месяца просто сидеть дома, люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать", - сказал он. Премьер подчеркнул, что Украина не настолько богатая страна, чтобы позволить себе "полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор".

Глава правительства признал, что в связи с пандемией власти вынуждены были принять меры, которые в итоге привели к остановке малого и среднего бизнеса. Сейчас стоит задача поддержать людей, лишившихся заработка. Поддержка будет оказываться из фонда борьбы с новым коронавирусом, создание которого предусмотрено в поправках к государственному бюджету на текущий год.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство прорабатывает несколько сценариев дальнейших карантинных мер. "Например, "китайский" - кратковременного, но очень жесткого ограничения, (второй) сценарий более мягкий, но с более жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований - масочный режим, некоторые социальные дистанции", - пояснил глава правительства. Он проинформировал, что в ближайшие дни станет известно, по какому сценарию страна будет двигаться далее.

Правительство Украины для борьбы с распространением коронавируса 26 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продлило общенациональный карантин до 24 апреля. По состоянию на утро 31 марта количество случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 549, число летальных исходов - 13, выздоровели 8 человек.-0-