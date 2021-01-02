Украина на нормандском саммите намерена выдвинуть условия для мира в Донбассе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина рассчитывает на проведение в этом году саммита в нормандском формате, на котором она намерена выдвинуть свои условия для установления мира в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

"В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в нормандской формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса - установления мира в Донбассе на украинских условиях", - написал он в колонке для украинского издания "Зеркало недели". - Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции".

По словам замруководителя офиса президента Украины, тактическими задачами на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе остаются сохранение перемирия, активизация работы контактной группы в Минске, обмен удерживаемыми лицами, поддержание работы действующих пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения и открытие новых, разведение сил на новых участках, разминирование, а также обеспечение беспрепятственной работы сотрудников Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. Кроме того, заверил Жовква, в Киеве продолжат работу над выполнением договоренностей парижского саммита нормандской четверки.

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство формулы Штайнмайера в том виде, который согласован нормандской четверкой и контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной.-0-