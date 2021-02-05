Украина на пороге энергетического кризиса - депутат Рады

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина на пороге энергетического кризиса, происходит падение запасов всех видов топлива. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, сообщается на официальном сайте партии.

"Страна на пороге энергетического кризиса. Госстат заявляет о падении запасов всех видов топлива, "Укрэнерго" - о том, что запасы угля на украинских ТЭС упали до критического уровня. И только Кабмин никак не реагирует на сложившуюся ситуацию, хотя происходит это по его вине", - заявил политик.

Депутат привел итоговые данные 2020 года, согласно которым падение в угольной промышленности составило 13,8%.

"Здесь и следует искать причины кризиса. Причем его не объяснишь вынужденным простоем из-за локдаунов, поскольку ограничительные антиэпидемические меры ни разу добывающих производств не коснулись. Объяснение здесь другое: его давали шахтеры, которые в течение всего прошлого года пытались выбить из Кабмина заработанные ими деньги", - считает народный депутат.

Сергей Левочкин напомнил, что год назад под давлением ОПЗЖ власть приняла решение о выплате задолженности работникам угольной промышленности. Но в последующие месяцы правительство снова перестало платить им, и в результате задолженность перед шахтерами на 1 декабря 2020 года, по словам Левочкина, составила 738,8 млн украинских гривен, причем только за ноябрь она увеличилась на 42,2%.

"На сегодняшний день долги перед угольщиками - это уже почти каждая четвертая гривна от общей задолженности по промышленности. Кабмин сам создал кризисную ситуацию в энергетике, которую теперь будут срочно решать, закупая дорогой уголь за рубежом. Между тем, кризиса можно было избежать, если бы угольная промышленность получала от правительства те средства, которые ей полагаются", - заявил депутат.

Тем временем украинский информационный портал LIGA.net сообщает, что низкие запасы угля на теплоэлектростанциях на фоне морозов и сезонного роста потребления электроэнергии могут привести к остановке энергоблоков. И как результат - к краткосрочному отключению потребителей от электроэнергии. Согласно данным Министерства энергетики Украины, на 2 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось почти 505 тыс. т угля. Это 50% от необходимой нормы, установленной Минэнерго, для спокойного прохождения зимы, когда нагрузка на энергосистему максимально велика и пики потребления в основном покрываются с помощью тепловой генерации.

По информации собеседника портала в "Укрэнерго", до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт ч электроэнергии в день. Это уже сказывается на стабильности энергетической системы. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, допустила возможность в стране веерных отключений потребителей. Однако в "Укрэнерго" уверяют, что веерные отключения - крайняя мера, которой может и не случиться. Если возникнет резкий дефицит электроэнергии, диспетчер энергорынка может запросить экстренную помощь у Беларуси, как это произошло 2 февраля. С 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в час в течение дня (в основном из Беларуси).

Ранее украинские СМИ сообщали, что 2 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. После этого Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго".

19 января Украина также запрашивала экстренную помощь у Беларуси по поставкам 3,1 млн кВтч электроэнергии в период неблагоприятных погодных условий.-0-